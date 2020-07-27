НАБУ объявило Вовка и 7 других судей в розыск за узурпацию власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, бюро разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

Всего в розыск объявлены 7 человек по этому делу.