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НАБУ объявило Вовка и 7 других судей в розыск за узурпацию власти

Сегодня, 07:51 citynews.net.ua | Напечатать

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, бюро разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

 

Всего в розыск объявлены 7 человек по этому делу.


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