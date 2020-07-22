В Луганской области разворовывали продукты из военного госпиталя в Старобельске

Следователи теруправления ГБР, задержали временно исполняющего обязанности заместителя начальника военной части в Луганской области за разворовывание продуктов военного госпиталя.

Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в количестве меньшем, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области следователи ГБР задержали военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые предположительно принадлежащие военному госпиталю (в частности, свежемороженые мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушеная говядина, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.



