Игрок луганской «Зари» заболел COVID-19. 6 августа полузащитник луганчан Дмитрий Иванисеня почувствовал недомогание. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста, по результатам которого у игрока был диагностирован коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Заря», в данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Футбольным клубом были приняты все необходимые меры.

7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8 и 9 число и отправить команду на самоизоляцию. В известность об этом случае, согласно требованиям, немедленно были поставлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ.

Полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные.

С сегодняшнего дня команда продолжила тренировочный процесс. 11 августа в 17.00 на стадионе «Торпедо» планируется игра с «Днепр-1».