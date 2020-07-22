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В Луганской области заложившего гранату мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области прокуратура в суде доказала вину человека, который пытался взорвать автомобиль гранатой. По мнению прокуроров и следствия это всего-лишь хулиганство.

Приговором Попаснянского районного суда Луганской области мужчину признали виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы по факту приобретения и ношения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганства с применением специального предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Публичное обвинение поддерживали прокуроры Попаснянского отдела Лисичанского местной прокуратуры Луганской области.

Стороной обвинения доказано, что 20 марта 2020 ранее неоднократно судимый 40-летний житель Попаснянского района нашел у заброшенного дома в пгт. Золотое гранату Ф-1 из взрывателя и заложил ее под заднее колесо автомобиля «ЗАЗ-VIDA», который был припаркован у частного домовладения. Злоумышленник осознавал, что от взрывного действия боеприпаса, который находился в боевой готовности, может быть причинен вред жизни и здоровью других лиц.

Взрыв транспортного средства предупредили правоохранители, во время патрулирования в населенном пункте обнаружили опасный взрывное устройство и обезвредили на месте.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня оглашения приговора.


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