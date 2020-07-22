Украина закрыла КПВВ на границе с оккупированным Крымом. Но с исключениями

Работа КПВВ на админгранице с временно оккупированным РФ Крымом со стороны Украины временно прекращается с целью предотвращения распространения COVID-19.

Граждан Украины выпустят из Крыма при наличии прописки на подконтрольной территории и установленном приложении «Дій вдома». Также выезд разрешен гражданам Украины для участия в ЗНО. Во всех остальных случаях - пропуск осуществляется при по решению руководителя Государственной пограничной службы и ходатайтсве МинТОТ.

В частности Распоряжением КМУ № 979-р установлено, что с 08.00 9 августа до 08.00 30 августа 2020 временно прекратится пропуск лиц через КПВВ на админгранице с АО Крым.

Пропускные операции будут осуществляться только в отношении граждан Украины и членов их семей:

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома» Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.