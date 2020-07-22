В Луганской области уже выявлено 155 случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Луганской области за все время исследований выявлено 155 случаев COVID-19. За прошедшие выходные 8-9 августа выявлено 7 новых случаев в Северодонецке, Лисичанске и Новоайдарском районе.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (300), Закарпатской (245,9) и Ивано-Франковской (245,4) областях.

На стационарном лечении находится 5113 человек, из них 147 человека подключены к аппарату ИВЛ.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,7%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Всего в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели.

Заболеваемость по областям Украины