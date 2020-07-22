В Луганской области уже выявлено 155 случаев COVID-19

В Луганской области уже выявлено 155 случаев COVID-19Сегодня, 10:19
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Луганской области за все время исследований выявлено 155 случаев COVID-19. За прошедшие выходные 8-9 августа выявлено 7 новых случаев в Северодонецке, Лисичанске и Новоайдарском районе.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (300), Закарпатской (245,9) и Ивано-Франковской (245,4) областях.
На стационарном лечении находится 5113 человек, из них 147 человека подключены к аппарату ИВЛ.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,7%) и Закарпатской (3,8%) областях.
Всего в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели.
Заболеваемость по областям Украины
- Винницкая область - 2985 случаев;
- Волынская область - 4327 случаев;
- Днепропетровская область - 1571 случай;
- Донецкая область - 976 случаев;
- Житомирская область - 2154 случая;
- Закарпатская область - 5809 случаев;
- Запорожская область - 953 случая;
- Ивано-Франковская область - 5797 случаев;
- Кировоградская область - 724 случая;
- м. Киев - 9564 случая;
- Киевская область - 4197 случаев;
- Львовская область - 10 981 случай;
- Луганская область - 155 случаев;
- Николаевская область - 716 случаев;
- Одесская область - 4230 случаев;
- Полтавская область - 497 случаев;
- Ровенская область - 6923 случая;
- Сумская область - 699 случаев;
- Тернопольская область - 3324 случая;
- Харьковская область - 4901 случай;
- Херсонская область - 269 случаев;
- Хмельницкая область - 1368 случаев;
- Черновицкая область - 6777 случаев;
- Черкасская область - 1036 случаев;
- Черниговская область - 1024 случая.