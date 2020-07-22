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В Луганской области уже выявлено 155 случаев COVID-19

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Луганской области за все время исследований выявлено 155 случаев  COVID-19. За прошедшие выходные 8-9 августа выявлено 7 новых случаев в Северодонецке, Лисичанске и Новоайдарском районе.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (300), Закарпатской (245,9) и Ивано-Франковской (245,4) областях.
На стационарном лечении находится 5113 человек, из них 147 человека подключены к аппарату ИВЛ. 
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,7%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Всего в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. 

Заболеваемость по областям Украины

  • Винницкая область - 2985 случаев;
  • Волынская область - 4327 случаев;
  • Днепропетровская область - 1571 случай;
  • Донецкая область - 976 случаев;
  • Житомирская область - 2154 случая;
  • Закарпатская область - 5809 случаев;
  • Запорожская область - 953 случая;
  • Ивано-Франковская область - 5797 случаев;
  • Кировоградская область - 724 случая;
  • м. Киев - 9564 случая;
  • Киевская область - 4197 случаев;
  • Львовская область - 10 981 случай;
  • Луганская область - 155 случаев;
  • Николаевская область - 716 случаев;
  • Одесская область - 4230 случаев;
  • Полтавская область - 497 случаев;
  • Ровенская область - 6923 случая;
  • Сумская область - 699 случаев;
  • Тернопольская область - 3324 случая;
  • Харьковская область - 4901 случай;
  • Херсонская область - 269 случаев;
  • Хмельницкая область - 1368 случаев;
  • Черновицкая область - 6777 случаев;
  • Черкасская область - 1036 случаев;
  • Черниговская область - 1024 случая.

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