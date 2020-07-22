В Станице-Луганской горит 50 га камыша

В Станице-Луганской горит 50 га камышаВчера, 21:34
9 июля в 16:58 ч в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на прудах рыбхоза в Станично-Луганском районе.
Как сообщили спасателям местные жители, неизвестные подожгли камыш вокруг водоемов.
По состоянию на 20:00 на месте пожара работают от ГУ ДСНС Украины в Луганской области 25 человек личного состава, 6 пожарных автоцистерн. Также в ликвидации пожара привлечены силы и технику лесоохотничьего хозяйства и ВСУ.
Сейчас идет локализация и ликвидация пожара площадью около 50 га.