В Станице-Луганской горит 50 га камыша

9 июля в 16:58 ч в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на прудах рыбхоза в Станично-Луганском районе.

Как сообщили спасателям местные жители, неизвестные подожгли камыш вокруг водоемов.

По состоянию на 20:00 на месте пожара работают от ГУ ДСНС Украины в Луганской области 25 человек личного состава, 6 пожарных автоцистерн. Также в ликвидации пожара привлечены силы и технику лесоохотничьего хозяйства и ВСУ.

Сейчас идет локализация и ликвидация пожара площадью около 50 га.