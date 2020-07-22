В Украине на 40% вырос уровень семейного насилия

За первое полугодие 2020 года в Национальную полицию поступило более 101 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

«В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию 102 относительно домашнего насилия в период карантина… Количество вызовов, по сравнению с прошлым годом выросло», — сказала Екатерина Павличенко.

По ее словам, это является свидетельством того, что люди стали больше знать и больше понимать, что такое домашнее насилие, куда надо обращаться и как реагировать.

«Количество заявлений и сообщений, которые поступили уже за 6 месяцев этого года, превышает 101 тыс. Это на 40% больше, по сравнению с прошлым годом», — добавила Екатерина Павличенко.

Напомним, МВД запустило чат-бот police_helpbot в Telegram и Viber для оперативного реагирования и информирования о домашнего насилия.