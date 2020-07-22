Украинский фильм о ребенке живущем в прифронтовом селе Донбасса номинировали на Emmy

Украинский фильм «Удаленный лай собак», о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта, номинировали на телевизионную премию Emmy.

Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

«У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм «Удаленный лай собак», о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта. Мы в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary)», — написал Азад Сафаров.

Он отметил, что рядом с ними снова медиадинозавры — HBO, PBS, CNN, и Netflix. Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ.

«Победителей объявят 20 и 21 сентября в США. Поздравление Украине, всей команде и замечательным героям!», — добавил Азад Сафаров.