Певицу Глюкозу не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма

Государственная пограничная служба запретила певице Глюкозе (Наталья Ионова) въезд в Украину за посещение временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство посещая оккупированый ее страной Крымский полуостров.

Сама гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» русской запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.