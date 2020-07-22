В Луганской области ввели ограничение на проезд крупногабаритного транспорта. Такое решение принято органами местного самоуправления в связи с повышением температурного режима.

Ограничения касаются движения транспортных средств фактической массой более 24 т с нагрузкой на ось более 7 т при температуре воздуха более 28°C.

Ограничения введены не только в Луганской. но и вВинницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.