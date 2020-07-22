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Красный Крест передал жителям Попаснянского района 380 наборов с гуманитарной помощью

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области жители Попаснянского района получили гуманитарную помощь от Красного Креста. Онкологические больные, инсулинозависимые и одинокие пенсионеры, которые прикованы к постели получили гуманитарную помощь от Общества Красного Креста Украины.

Всего жители Попасной, Камышевахи и Александрополья получили 380 продуктовых и гигиенических наборов.

Проект, направленный на поддержку уязвимых слоев населения вдоль линии разграничения, был разработан Луганской областной организацией Общества Красного Креста Украины при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК).


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Красный Крест передал жителям Попаснянского района 380 наборов с гуманитарной помощью » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня