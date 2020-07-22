Российские террористы обстреляли Шумы и Новолуганское

6 августа на всех участках ответственности подразделений ВСУ обстрелов со стороны российских боевиков не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-центре ООС, с начала текущих суток, 7 августа, вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушен режим прекращения огня.

Провокации российских террористов из стрелкового оружия зафиксированы в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов в Донецкой области.

Одиночные неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.