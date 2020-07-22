В Попасной будут судить организаторку сеператистского «референдума» 2014 года

В Попасной будут судить участницу так называемого «референдума», проведенного российскими сепаратистами в 2014 году на Луганщине, которая более 2 лет пряталась от следствия в РФ.

Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Попасная по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, гражданка в качестве «члена избирательной комиссии» приняла участие в организации и проведении так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР». Женщина осуществляла учет лиц, выдавала «бюллетени», следила за процессом голосования на «избирательном участке», располагавшемся в здании учебного заведения. После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на «участке» были переданы «Центральной избирательной комиссии» для провозглашения в дальнейшем самостоятельности «Луганской народной республики».

Более 2 лет подозреваемая скрывалась от правоохранительных органов на территории Российской Федерации. Поскольку она находилась в розыске, при пересечении границы Украины ее задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения.