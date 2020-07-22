В Попасной район Черемушки останется без воді до 7 августа

Из-за аварии на водопроводе, в Попасной район «Черемушки» остенется без воды на двое суток.

Как сообщили в Попаснянском водоканале, в связи с образованием утечки по ул. Бахмутской 10, подача воды 6 августа будет прекращена с 13-00 до 17-00. Вода будет отсутствовать от «ВНС-Гидроузел».

07.08.2020 . утренней подачи воды также не будет.

Подача воды будет возобновлена после устранения утечки и окончания ремонтных работ. Ориентировочно вечером 07.08.2020 года.