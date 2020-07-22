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Как будут проводиться занятия в школах с 1 сентября - рекомендации МОН Украины

Вчера, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

 С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социального дистанцирования и правил гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

Соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародован на сайте МОН 5 августа 2020 года.

Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.

До старта учебного года основателям заведений рекомендовано обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты. Директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, а также создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:

  • открыть несколько входов в здание,
  • увеличить расстояние между партами,
  • использовать разметку на полу для организованного движения коридорам,
  • выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся,
  • использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения,
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе,
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как то проведение утреннего круга.

МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня так же должна быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарный диабет продолжить обучение в более безопасным для них формате - на экстернате или дистанционно.


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Как будут проводиться занятия в украинских школах с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса