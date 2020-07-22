Как будут проводиться занятия в школах с 1 сентября - рекомендации МОН Украины

Как будут проводиться занятия в школах с 1 сентября - рекомендации МОН УкраиныВчера, 13:26
С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социального дистанцирования и правил гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.
Соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародован на сайте МОН 5 августа 2020 года.
Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.
До старта учебного года основателям заведений рекомендовано обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты. Директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, а также создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.
Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:
- открыть несколько входов в здание,
- увеличить расстояние между партами,
- использовать разметку на полу для организованного движения коридорам,
- выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся,
- использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения,
- при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе,
- установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.
Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как то проведение утреннего круга.
МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.
Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.
Работа групп продленного дня так же должна быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.
МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарный диабет продолжить обучение в более безопасным для них формате - на экстернате или дистанционно.