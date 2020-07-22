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Лукашенко позвал прокуроров Украины и России «торговаться» за наемников Вагнера

Вчера, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными ранее в Минске боевиками. Об этом глава государства заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, — сообщает БЕЛТА.

»Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании. — ред), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — отметил глава государства.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. «Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры. — ред) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите», — сказал Александр Лукашенко.

»Не приедут — вопрос решим мы, без них», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность: «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора».

Лукашенко заявил, что Беларусь решит эту проблему.

»Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — отметил он.

29 июля государственные СМИ Беларуси сообщили о задержании «33 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнера». Они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании». Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал все это «чрезвычайным происшествием», собрал Совет безопасности, обвинил Россию в «грязных намерениях». Секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 30 июля сообщил, что в настоящее время на территории страны продолжается поиск еще около 200 боевиков.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные боевики ЧВК «Вагнер» якобы находились в Минске транзитом, а остались в столице Беларуси, потому что «опоздали на рейс в третью страну».

Служба безопасности Украины инициировала экстрадицию задержанных в Беларуси российских наемников.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК «Вагнер» на территории Украины.


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