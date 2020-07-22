Для ФОП в Украине отменили обязательную книгу учета доходов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 786-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц — предпринимателей», который, в частности, предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОПов.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, физическим лицам — предпринимателям I–III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц.

А физические лица — предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.