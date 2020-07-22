Зеленский плюнул на память героев Небесной сотни

Зеленский назначил преследовавшего активистов Майдана во время Революции Достоинства экс-полицейского Олега Татарова заместителем главы своей администрации Андрея Ермака. Более того — курировавший дела против Автомайдана чиновник будет отвечать за силовой блок в офисе Зеленского.

Как сообщила пресс-служба, Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Олега Татарова, который будет отвечать «за правоохранительное направление».

«К компетенции Татарова будет относиться формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека».

Олег Татаров, люстрированный полицейский, занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов Революции Достоинства.

После люстрации стал адвокатом.

В апреле 2020 года инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане обращалась в Офис Президента с требованием прокомментировать информацию о возможном назначении Татарова замглавы ОП, так как, по информации группы, он причастен к преследованиям активистов Майдана.

Также, по словам Юрия Луценко, Татаров возглавлял одно из управлений МВД «и собственно занимался преследованием господина Драбинко», который был помощником покойного митрополита Владимира.