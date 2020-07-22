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За 5 августа в Украине выявили 1318 новых случаев COVID-19

Вчера, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 5 августа подтверждено 1318 новых случаев COVID-19. С начала года подтверждено 76808 случаев, из них 42 524 человек выздоровели, 1819 - умерли.

В Луганской области новых случаев за сутки не выявлено.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (295,5), Закарпатской (241) и Ивано-Франковской (235,6) областях.
На стационарном лечении находится 5280 человек, из них 158 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 19008 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 554 пациентов.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.


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