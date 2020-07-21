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Кабмин выдели 5,6 млн гривень на квартиры для переселенцев в Донецкой области

Вчера, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство Украины выделило 5,6 миллиона гривень на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины «О распределении в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» было принято на заседании Правительства, 5 августа.
За счет средств субвенции будет приобретено жилье в населенных пунктах Донецкой области: город Краматорск - 10 квартир, город Покровск - 8 квартир и в Запорожской области: город Приморск - 1 дом.
Всего в 2020 году за счет средств субвенции, планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

В Украине насчитыватеся более 1,5 млн вынужденных переселенцев из оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым. Все они из них лишены возможности бользоваться своим жильем. 
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» предусмотрены расходы бюджета в сумме всего 20 млн гривень, главным распорядителем которых Минреинтеграции.



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