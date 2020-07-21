Северодонецкую военно-гражданскую администрацию возглавит сотрудник СБУ

На портале Министерства юстиции Украины появились данные о создании Северодонецкой военно-гражданской администрации. Согласно записи в реестре, возглавит ее Стрюк Александр Сергеевич.

Это имя ни о чем не говорит жителям Луганской области. Последнее до назначения место работы Александра Стрюка - Главное управление СБУ в АР Крым с дислокацией в Херсоне (код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований: 20001817).

По крайней мере такие данные содержатся в декларации нового главы Северодонецка.

Из имущества у нового руководителя имеется квартира в Днепре, корейский автомобиль Ssang Yong и 310057 гривень зарплаты за 2019 год по предыдущему месту работы.