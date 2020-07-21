В Северодонецке задержали водителя без прав и с 2,96 промилле алкоголя в крови

Вчера, около 23 часов, на улице Новикова, северодонецкие патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, который нарушил правила дорожного движения. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. По требованию предоставить документы для проверки, оказалось, что водительского удостоверения мужчина не имеет, по решению суда его уже лишили права управления через езду в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луганской области, водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии двух свидетелей, результат - 2,96 промилле алкоголя, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.

Пьяный водитель, пытаясь избежать ответственности, намекал инспекторам на взятку и удивился, когда полицейские ему сообщили, что за это предусмотрена уже уголовная ответственность, поэтому человек прекратил свои попытки.

В отношении нарушителя, инспекторы составили админпротокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и отстранили от управления.