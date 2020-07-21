Сегодня донецкий «Шахтер» проведет матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом»

Сегодня, 5 августа, после пятимесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновляются матчи в европейских клубных турнирах УЕФА.

Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом», первая игра с которым завершилась победой «горняков» на выезде со счетом 2:1.

Встреча начнется в 19:55 и ее покажет телеканал «Футбол 1».

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции заявил что донецкая команда настроена только на победу. «В «Шахтере» не может быть иначе. Всегда настраиваем наших игроков только на положительный результат, на победу. Важно показать качественный футбол. Главная цель — пройти дальше. Если мы попадем в 1/4 финала при качественном футболе, но матч завершится вничью, ничего страшного. Главное, выйти в следующий раунд. Вне зависимости от результата завтрашнего поединка» - заявил главный тренер горняков.

Также сегодня состоится встреча «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» и «Интер» — «Хетафе» и «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.

На следующий день запланированы следующие поединки:

Также на этой неделе возобновятся матчи плей-офф Лиги Чемпионов, где до карантина определились четыре участника 1/4 финала — «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта» и ПСЖ.

Фото: официальный сайт ФК Шахтер (Донецк)