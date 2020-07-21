» » За 4 августа штаб ООС заметил 3 обстрела в Донецкой области

За 4 августа штаб ООС заметил 3 обстрела в Донецкой области

Вчера, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За 4 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 одиночных обстрела в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать ВСУ  одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применили террористы и у Луганского.

В ответ на действия российских террористов ВСУ огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:03

Кабмин выдели 5,6 млн гривень на квартиры для переселенцев в Донецкой области

Вчера, 17:26

В Луганской области нашли взрывчатку под газовой трубой

Вчера, 13:08

Северодонецкую военно-гражданскую администрацию возглавит сотрудник СБУ

Вчера, 11:42

В Северодонецке задержали водителя без прав и с 2,96 промилле алкоголя в крови

Вчера, 10:34

В Луганской области за сутки выявили 5 случаев COVID-19

Вчера, 10:30

Сегодня донецкий «Шахтер» проведет матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом»

Вчера, 10:19

В Украине за сутки почти 1300 новых случаев COVID-19

Вчера, 09:56

За 4 августа штаб ООС заметил 3 обстрела в Донецкой области

4-08-2020, 15:54

Мариупольского прокурора Александра Заику назначили руководить Лисичанском

4-08-2020, 14:52

Россия продолжает поставки оружия в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей

4-08-2020, 14:45

В Украине введен механизм автоматического назначения пенсий по возрасту

4-08-2020, 11:35

В Луганской области у ветерана АТО вымогали 360 тыс гривень взятки

Новости Украины:

Вчера, 11:06

В Одессе кинули 2 гранаты в автомобиль руководителя «Международной антикоррупционной ассамблеи»

4-08-2020, 12:50

Ванна в спальне: дорого, роскошно, изысканно

3-08-2020, 13:27

В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой

30-07-2020, 16:39

ОТГ, туризм и «Большая стройка»: губернатор Куцый посетил Овидиопольский район

30-07-2020, 16:13

В Киеве задержали лже-минера из-за которого эвакуировали станцию метро Вокзальная

29-07-2020, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

28-07-2020, 12:50

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

27-07-2020, 20:44

В Киеве авария на ТЕЦ - 3 района остались без электричества и троллейбусов

27-07-2020, 14:07

Как малому бизнесу выйти на рынок Европы?

27-07-2020, 10:50

В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

За 4 августа штаб ООС заметил 3 обстрела в Донецкой области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня