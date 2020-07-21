За 4 августа штаб ООС заметил 3 обстрела в Донецкой области

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За 4 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 одиночных обстрела в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать ВСУ одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применили террористы и у Луганского.

В ответ на действия российских террористов ВСУ огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали.