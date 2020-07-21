Мариупольского прокурора Александра Заику назначили руководить Лисичанском

Сегодня в Лисичанске председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай представил руководителям структурных подразделений городского совета, коммунальных предприятий, силовых структур, общественности, журналистам руководителя военно-гражданской администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Им стал Александр Заика. Он имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе, что является необгодимым условием для назначений руководителем военно-гражданской администрации.

«В Лисичанске сложилась политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный», - отметил Сергей Гайдай.

27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области.

Распоряжением председателя облгосадминистрации - руководителя областной военно-гражданской администрации № 270-к от 3 августа 2020 назначен на период командировки Заика Александр Сергеевич на должность руководителя военно-гражданской администрации города Лисичанска.

«Все знают об огромных проблемах в Лисичанске. Насколько это возможно, областная власть помогала городу, однако политический кризис углубился. В частности, от проблем с отсутствием воды люди страдают почти каждый день. Впереди очень ответственная работа, но, уверен, руководитель военно-гражданской администрации города справится с задачей», - акцентировал глава Луганщины.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

Первые задачи - налаживание надежного водоснабжения и привлечения инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.

«Буду исправлять ситуацию в городе. Приложу к этому максимум усилий. Изменения к лучшему вы увидите в кратчайшие сроки», - заверил Александр Заика, обращаясь к присутствующим.

Как конкретно будет исправляться ситуация в городе, имеющем более 170 млн гривень долгов перед энергетиками и полностью разрушенную промышленность, новый глава не уточнил.