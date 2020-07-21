Россия продолжает поставки оружия в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях оружие, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

В частности, на прошлой неделе в соединенияи частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего.

Кроме того, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытия наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.