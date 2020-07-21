В Украине введен механизм автоматического назначения пенсий по возрасту

Во время аппаратного совещания начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова рассказала о внедрении новых электронных сервисов в работе ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются в Пенсионный фонд Украины через веб-портал электронных услуг: через «Кабинет страхователя» или «Личный кабинет» в виде копий предусмотренных законодательством документов. Они должны быть изготовлены путем сканирования с обязательным наложением страхователем или застрахованным лицом квалифицированной электронной подписи (КЭП). При этом застрахованное лицо имеет возможность зарегистрироваться в личном кабинете не только с помощью КЭП, но и с использованием электронной банковской подписи BankID.

Ольга Шарунова доложила, на 1 августа этого года поступило 812 уникальных обращений, из которых отработаны и актуализирована информация о 619 работниках (76%), в работе - 73 обращения (9%), отклонено - 120 (15%).

Обращения возвращены заявителям на доработку в связи с несоответствием требованиям постановления и нормативным документам о ведении трудовых книжек.

Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 № 837 «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» предусмотрено введение механизма автоматического, без обращения лица, назначение пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста.

Основным условием для автоматического назначения пенсии является подача лицом Анкеты-заявления и сканированных копий документов, предусмотренных Порядком представления и оформления документов для (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением Правления Пенсионного фонда Украины от 22.11.2005 № 22-1.

Это - паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее - индивидуальный налоговый номер (ИНН), документы для расчета стажа (об образовании, рождении детей, военной службе), справки о заработной плате, документы о подтверждении особого статуса (при наличии) и др.

Пакет документов для автоматического назначения предусматривает возможность формирования обращения для изготовления Пенсионного удостоверения. При этом, гражданин вправе указать, каким образом он желает получить пенсионное удостоверение - лично или почтовым отправлением, без личного обращения.

По состоянию на 1 августа 55 граждан с правом выхода на пенсию в июне-августе текущего года изъявили желание и подали анкеты-заявления на автоматическое назначение. По 36 лицам сформирован заявления на автоназначение, из них 33 лицам пенсия уже назначена, 3 обращения принято в обработку.



