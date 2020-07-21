В Луганской области у ветерана АТО вымогали 360 тыс гривень взятки

360 000 гривень «вознаграждения» требовал работник отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов через посредника от бывшего военнослужащего за оформление и получение единовременной выплаты за боевые ранения. Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе полиции, чиновники созданного Зеленским нового министерства по делам ветеранов, наладили коррупционную схему оформления и получения участниками АТО/ООС социальных выплат. За определенную сумму взятки сотрудник ведомства обещал повлиять на уполномоченных лиц, в компетенцию которых входит решение этого вопроса.

В ходе следствия правоохранители установили, что за получение единовременной выплаты за боевые ранения бывший военнослужащий должен был предоставить «вознаграждение» в более 360 000 гривен. Указанная сумма состояла из взятки - 4500 долларов США - и 50% от суммы социальной выплаты - 240 000 гривен.

С целью сокрытия противоправной деятельности сотрудник структурного подразделения ведомства привлек посредника.

Расчеты должны были проводиться в несколько этапов: с начала сумма взятки, а после получения соцвыплаты - остальная часть.

Посредника задержали после получения 3500 долларов США неправомерной выгоды. Ранее был задокументирован факт получения им 1000 долларов США.