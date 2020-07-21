Переговоры по Донбассу: как Россия разрушает минский и нормандский форматы

Леонид Кравчук возглавил Трехстороннее контактную группу в Минске вместо Кучмы, а представитель России Козак заявил о выходе из переговоров советников лидеров нормандского формата.

Впрочем, Кравчук, как и Кучма, выполняет представительские функции в Трехсторонний контактной группе. Основную работу проводит вицепремьер Алексей Резников, который зарекомендовал себя как опытный переговорщик.

Тем не менее должность экс-президента Украины значительно повышает представительский уровень переговорной группы. Назначение Леонида Кравчука заставляет Кремль реагировать — менять состав переговорной группы со стороны России.

Составом украинской делегации наша страна показывает Западу, что делает все возможное для повышения субъектности переговоров в Минске. Если раньше в Трехсторонний контактной группе были фактически частные лица, то сейчас это представители правительства и парламента. Те, кто напрямую может влиять на ход выполнения решений по минских соглашений. Этим мы демонстрируем России и нашим партнерам, что готовы к диалогу.

В то же время вицепремьер Резников заявил, что поддерживает инициативу Зеленского при назначении Кравчука. Также он заявил, что если во главе кто-то из «патриархов», это лучше для минского процесса.

После назначения Кравчук заявил, что есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему. Первое — это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. «То, что творится на Донбассе, — это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией — будет не ясно что мы можем, что может Россия, что мы не можем», — считает Кравчук.

Россия понимает игру Украины вокруг минских соглашений и пытается перехватить инициативу в нормандском формате. Казак своим заявлением намекает на выход из минского процесса.

Заявление Козака — попытка дипломатического давления на Украину и желание привязать все действия Украины в нормандском формате к позиции первых лиц государства — министра иностранных дел или президента. В частности, к положениям, которые были приняты на парижской встрече лидеров «нормандской четверки», где на себя взял обязательства непосредственно президент Зеленский.

В Минске подписи ставил Кучма, не имевший официального статуса. Теперь Россия хочет сузить нам поле для маневра. Отсечь Ермака и сконцентрироваться на якобы невыполнении Украиной взятых обязательств в Париже.

Д. Снегирев