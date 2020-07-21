В Штабе ООС заметили 3 обстрела со стороны российских террористов

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, за 3 августа сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток учтено 1 провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески.