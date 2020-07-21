В Северодонецке 2 новых случая COVID-19

В Луганской области за 3 августа выявлено 2 новых случая COVID-19. Оба заболевших - жители Северодонецка, сейчас находящиеся на амбулаторном лечении, члены одной семьи, где ранее был установлен этот диагноз.

Всего за все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 131 человека.

Из них выздоровели - 105; лечатся - 25.

По Украине в течение суток подтверждено 1061 новых случаев COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (290,7), Закарпатской (243,3) и Ивано-Франковской (228,7) областях.

На стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18715 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 546 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Всего подтверждено 74219 случаев, из них 40 613 выздоровели, 1764 человека умерли.