Полиция: В Луганской области участились случая мошенничества в отношении стариков

В полицию Луганской области обратились двое мужчин пожилого возраста, которые рассказали полицейским, что они недавно стали жертвами аферистов и потеряли значительные суммы средств.

Мошенники действуют по схеме - на улицах, предлагают пожилым различные виды товаров по высоким ценам. В ходе беседы «торговцы» убеждают граждан согласиться на покупку не нужного им и забирают последние деньги покупателей, даже если их недостаточно для покупки по указанной цене.

Сейчас полицейские Луганщины проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц мошенников, которые обманули двух пенсионеров на сумму более 50 000 гривен.

Если Вы стали жертвой мошенников - звоните в полицию по телефону «102». Предоставленная вами информация поможет полицейским оперативно установить мошенников.