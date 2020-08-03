Оккупированные РФ Ровеньки и Довжанский остались без воды на двое суток

В оккупированных районах Луганской области несколько городов остались без воды. Еще в двух — сокращена подача.

2 августа в 18.30 в связи с аварией на водоводе диаметром 500 мм «Стаханов — Брянка» сокращена подача воды потребителям в городах: Брянка — на 40%, Стаханов — на 10%. Также, уже в третий раз за месяц, без воды остались прилегающие к этим городам районы.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим — до 06:00 4 августа.

Кроме того, в оккупированные российскими террористами Должанский и Ровеньки подача воды прекращена полностью.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим — до 16:00 4 августа.