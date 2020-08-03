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За выходные в Луганской области подтвержден 1 случай инфицирования COVID-19

3-08-2020, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

За выходные в Луганской области подтвержден 1 случай инфицирования COVID-19.

Жительница временно оккупированной территории приехала в Северодонецк и, после тестирования для прекращения самоизоляции, получила положительный результат.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 129 случаев COVID-19.
Активных больных, сегодня, 25 человек (в т.ч. один ребенок), из них госпитализированы - 9, лечатся амбулаторно - 16 (в т.ч. один ребенок).

По информации Центра громадского здоровья, в Украине за 2 августа выявлено 990 новых случаев COVID-19. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.08 составляет 31544 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (289,2), Закарпатской (239,7) и Ивано-Франковской (226) областях.

На стационарном лечении находится 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18465 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 536 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Всего с начала эпидемии подтверждено 73158 случаев, из них 39 876 выздоровели, 1738 человек умерли.


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