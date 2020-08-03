В штабе ООС заметили 2 нарушения перемирия со стороны российских террористов

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, за 2 августа было совершено два провокационных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию и неподалеку Красногоровки. Оба обстрела зафиксированы в Донецкой области.

ВСУ в ответ на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Вместе с тем с начала действия очередного перемирия, российские террористы обстреливали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески.

По словам военных боевики в основном применяли стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегали и к провокациям с использованием гранатометов.