» » В Попасной несколько улиц остались без воды на сутки

В Попасной несколько улиц остались без воды на сутки

Вчера, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Попасной из-за порыва водопровода по ул. Оборонная 88, прекращена подача воды для нескольких улиц в частном секторе города.

Как сообщает Попаснянский водоканал, подача воды 30 июля была возобновлена для центра города.

В то же время, до устранения аварии, вода будет отсутствовать в частном секторе по ул.Мира от рынка до ул. Кленовая, ул.Некрасова, ул. Оборонная, ул.Московская, ул.Шевченко.
Подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ. Ориентировочно вечером 31 июля 2020 года.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:05

В Попасной несколько улиц остались без воды на сутки

Вчера, 17:57

Горан предложил устроить свободную экономическую зону для торговли с террористами в Луганской области

Вчера, 17:21

Полиция имитировала расстрел криминального «авторитета» для его спасения

Вчера, 16:18

Украина надеется, что российские террористы за 4 месяца построят КПВВ в Счастье и Золотое

Вчера, 15:43

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске

Вчера, 12:41

В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом

Вчера, 12:14

В Луганской области предприятия заплатили более 500 млн гривень НДС

Вчера, 10:50

В Луганской области 3 новых случая COVID-19. В Украине - 1197 заболевших

Вчера, 10:26

Российские террористы обстреляли район Новотошковского

Вчера, 10:21

В Луганской области сорвали и сожгли флаг Украины

29-07-2020, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

29-07-2020, 15:17

В Донецкой области руководитель налоговой вымогала до 1% оборота с предприятия

Новости Украины:

Вчера, 16:39

ОТГ, туризм и «Большая стройка»: губернатор Куцый посетил Овидиопольский район

Вчера, 16:13

В Киеве задержали лже-минера из-за которого эвакуировали станцию метро Вокзальная

29-07-2020, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

28-07-2020, 12:50

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

27-07-2020, 20:44

В Киеве авария на ТЕЦ - 3 района остались без электричества и троллейбусов

27-07-2020, 14:07

Как малому бизнесу выйти на рынок Европы?

27-07-2020, 10:50

В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

21-07-2020, 11:11

В Луцке захватили заложников

20-07-2020, 16:52

Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

20-07-2020, 16:10

В Черном море стартовали международные учения «Си Бриз»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Попасной отключили воду до 31 июля для нескольких улиц