В Попасной несколько улиц остались без воды на сутки

В Попасной из-за порыва водопровода по ул. Оборонная 88, прекращена подача воды для нескольких улиц в частном секторе города.

Как сообщает Попаснянский водоканал, подача воды 30 июля была возобновлена для центра города.

В то же время, до устранения аварии, вода будет отсутствовать в частном секторе по ул.Мира от рынка до ул. Кленовая, ул.Некрасова, ул. Оборонная, ул.Московская, ул.Шевченко.

Подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ. Ориентировочно вечером 31 июля 2020 года.