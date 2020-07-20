Горан предложил устроить свободную экономическую зону для торговли с террористами в Луганской области

Представитель ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе Вадим Горан предложил Сергею Гайдаю создать условия для ведения трансграничного бизнеса с террористами в Луганской области.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай встретился с представителем ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, председателем «Луганского землячества» в Киеве Вадимом Гораном.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, Гайдай и Горан обсудили перспективы внедрения проекта «Развития свободных экономических зон в Луганской области».

«Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать „в серой зоне“ локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовывать свою продукцию», — рассказал Вадим Горан. Предварительно рассматриваются три варианта для ее расположения, в том числе, м. Золотое.

Для углубленной проработки вопроса предложено создать специальную рабочую группу из представителей научных кругов, международных и общественных организаций и департаментов облгосадминистрации: экономического развития; внешнеэкономической деятельности и туризма; агропромышленного развития и промышленности, транспорта и связи.

При этом неизвестно — а что делать с так называемой «национализацией» на оккупированных территориях. Или под бизнесом Вадим Горан понимает торговлю с террористами, отобравшими у предпринимателей на оккупированной территории Луганской области магазины, квартиры и предприятия?

А «налоги», которые вынуждены платить работающие на оккупированных территориях люди, пойдут на покупку оружия для убийства украинских военных и содержание пыточных подвалов для недовольных.