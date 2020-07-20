Полиция имитировала расстрел криминального «авторитета» для его спасения

Расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков оказался спецоперацией ДВР, инсценированной оперативниками полиции для предотвращения заказного убийства криминального «авторитета».

Вчера, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценировано расстрел автомобиля «Mercedes-Benz S-Class» с телом мужчины внутри авто.

Как сообщили в пресс-службе полиции, за убийство человека злоумышленники обещали заплатить 50 000 долларов США. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства - криминальный «авторитет».

Сегодня, 30 июля, оперативники ДВР Нацполиции задержали исполнителя «на горячем» - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 000 долларов США.

Предупреждение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Исполнителя преступления удалось задержать при передаче второй части «вознаграждения» в сумме 25 тыс. Долларов США. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции Украины пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.