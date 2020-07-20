Украина надеется, что российские террористы за 4 месяца построят КПВВ в Счастье и Золотое

Украинская власть делает все, чтобы восстановить работу КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Новые КПВВ в в населенных пунктах Золотое и Счастье (Луганская область) планируется открыть в течение четырех месяцев.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже давно построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

По КПВВ вблизи города Счастье, то рабочая группа, куда вошли представители Минреинтеграции, органов местного самоуправления и военные, должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

«Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию», - отметил Замлинский.

Он отметил, что на КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий. Там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

КПВВ «Золотое», единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области, закрыли в 2016 году. Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ в Станице Луганской. В июне из-за этого КПВВ линию соприкосновения с временно оккупированной территории Луганской области пересекло 14 5000 человек и более 600 единиц техники.