Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске

Первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу. Об этом сообщили в Офисе президента.

Также эту информацию подтвердил сам Леонид Кравчук, который согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу — а я хочу этого — то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился» — Заявил Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что для достижения мира Зеленский не боится принимать непопулярные решения.

28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. 29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в списке кандидатов — Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.