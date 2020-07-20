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В Луганской области предприятия заплатили более 500 млн гривень НДС

Сегодня, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за первое полугодие 2020 года юридические лица и физические лица-предприниматели региона перечислили в государственный бюджет 549 млн 521,4 тыс. гривень налога на добавленную стоимость (далее - НДС).
В ведомстве акцентировали внимание, что поступления НДС текущего года превысили объем поступлений за аналогичный период 2019 на 148 млн 55,2 тыс. грн. или на 136,9 процентов.
Только в июне 2020 году в государственный бюджет было направлено 99 млн 196,8 тыс. грн НДС, что на 26 млн 107,9 тыс. грн больше чем в июне 2019 года.
По состоянию на 1 июля текущего года в Главном управлении ГНС в Луганской области зарегистрировано 2 тыс. 322 плательщика НДС. Из них 2 тыс. 68 - это юридические лица и 254 - физические лица-предприниматели.


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