В Луганской области предприятия заплатили более 500 млн гривень НДС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за первое полугодие 2020 года юридические лица и физические лица-предприниматели региона перечислили в государственный бюджет 549 млн 521,4 тыс. гривень налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

В ведомстве акцентировали внимание, что поступления НДС текущего года превысили объем поступлений за аналогичный период 2019 на 148 млн 55,2 тыс. грн. или на 136,9 процентов.

Только в июне 2020 году в государственный бюджет было направлено 99 млн 196,8 тыс. грн НДС, что на 26 млн 107,9 тыс. грн больше чем в июне 2019 года.

По состоянию на 1 июля текущего года в Главном управлении ГНС в Луганской области зарегистрировано 2 тыс. 322 плательщика НДС. Из них 2 тыс. 68 - это юридические лица и 254 - физические лица-предприниматели.