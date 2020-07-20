В Луганской области подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Положительные тесты выявлены у жителей Северодонецка.

Два человека - из числа ранее установленных контактных лиц, один находился на самоизоляции. Сейчас заболевшие проходят лечение амбулаторно.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 126 человек.

В Украине на 30 июля лабораторно подтверждено 1197 новых случая COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (273) Закарпатской (232,5) и Ивано-Франковской (198,8) областях.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 30.07 составляет 28967.

На стационарном лечении находится 4436 человек, из них 102 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 17605 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 515 пациентов.

С начала тестирования в Украине выявлено 68794 случая COVID-19, из них 38154 человек выздоровели, 1673 умерли.