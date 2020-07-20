В Луганской области 3 новых случая COVID-19. В Украине - 1197 заболевшихСегодня, 10:50
В Луганской области подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Положительные тесты выявлены у жителей Северодонецка.
Два человека - из числа ранее установленных контактных лиц, один находился на самоизоляции. Сейчас заболевшие проходят лечение амбулаторно.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 126 человек.
В Украине на 30 июля лабораторно подтверждено 1197 новых случая COVID-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (273) Закарпатской (232,5) и Ивано-Франковской (198,8) областях.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 30.07 составляет 28967.
На стационарном лечении находится 4436 человек, из них 102 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 17605 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 515 пациентов.
С начала тестирования в Украине выявлено 68794 случая COVID-19, из них 38154 человек выздоровели, 1673 умерли.