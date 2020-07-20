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Российские террористы обстреляли район Новотошковского

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

30 июля в Луганской области российские террористы совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Ответный огонь не открывался.

За 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское.

По мнению штаба ООС этот выстрел нос провокационный характер и был неприцельным, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет.



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