В Луганской области сорвали и сожгли флаг Украины

В Луганской области полицейские установили личность правонарушителя, который надругателся над государственным флагом.

Как сообщили в пресс-службе НПУ Луганской области, сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можникивка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.

На месте происшествия полицейские течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».