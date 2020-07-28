В Донецкой области руководитель налоговой вымогала до 1% оборота с предприятия

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении одному из руководителей управлений ГУ ГНС в Донецкой области во время получения взятки.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, сотрудница налоговой наладила незаконную схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий осуществлению хозяйственной деятельности. За свои «услуги» требовала до 1 процента от валового оборота предприятий за месяц, что составляет около 1000 долларов США.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР задокументированы факты получения неправомерной выгоды на общую сумму более 50 000 гривен.

Сейчас следователями ГБР проводятся обыски в Славянском-Лиманском управлении ГУ ГНС в Донецкой области и по месту жительства подозреваемой.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.