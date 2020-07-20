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Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 составил почти 4,3 млрд гривень

Сегодня, 14:34 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный почтовый оператор за 6 месяцев текущего года увеличил чистый доход на 12,6% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, который составил около 4,3 млрд грн. Чистая прибыль Укрпочты за полгода составил 42,7 млн гривень.
«Укрпочта прибыльная, Укрпочта создает новые рабочие места, Укрпочта инвестирует в будущее, чтобы стать комфортной для клиентов и сотрудников - краткий итог нашей работы первой половины 2020 году в кризисный период для большинства компаний. Мы, безусловно, почувствовали и продолжаем испытывать последствия карантина, и в том, что 4 месяц каждое утро начинаем со списка заболевших и планировании ПЦР-тестов, и в незапланированных расходах, и в недополученных доходах. Только 120 млн грн мы потратили на выплату надбавки сотрудникам за работу в условиях карантина и на средства индивидуальной защиты в условиях пандемии.

В бизнесе ощутимым стало существенное снижение объемов международной почты из-за отмены авиасообщения и приостановка работы некоторых государственных учреждений и, как следствие, сокращение внутренней переписки. Все это частично удалось компенсировать благодаря росту всех направлений бизнеса: посылок, платежей, торговли. Более того, мы продолжаем меняться, реализуя инвестиционную программу 2020: обновляем автопарк, открываем новые и ремонтируем существующие отделения, полностью меняем IT-инфраструктуру. Особенно приятно, что в это достаточно сложное время клиенты замечают улучшения: во 2 квартале индекс лояльности потребителей вырос на 8% по сравнению с первым», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Рост объемов мелких пакетов составил 10,9%, посылок - на 19,9%, платежей - 16,6%, пенсии и денежной помощи на 14,1%. Доходы от мелких пакетов выросли на 20,3%, посылок - на 18,5%, платежей - на 12,3%.
Напомним, что по результатам 2019 Укрпочта выплатила 202,7  млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет за все время существования компании. За последние полгода компания приобрела на условиях финансового лизинга 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений и 154 автомобилей для курьерской и городской доставки: 71 авто Fiat Doblo Maxi и 83 автомобиля Citroen Jumper.


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