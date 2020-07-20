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Зеленский хочет назначить Кравчука вместо Кучмы на переговоры в Минске

Сегодня, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

Первый президент Леонид Кравчук может прийти на смену предшественнику в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме — со вчерашнего дня экс-главе украинской делегации по ситуации на Донбассе. О возможности такого назначения заявил на брифинге президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Лига.

По его словам, в процессе отбора главного переговорщика от Украины в минский процесс «нужно найти баланс».

«Это человек, с которым разговаривает Россия, которого — самое главное! — уважают в Украине, он может доминировать за столом переговоров, может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. <…> Человек с опытом, который не правый и не левый, а центрист, балансирует, и его уважает большинство населения как на востоке, так и на западе», — пояснил глава государства.

Зеленский щелкнул пальцами и сказал, что выбор такого переговорщика для него — «не просто щелчок». Он отметил, что есть несколько претендентов: «Один из них — наш вице-премьер Алексей Резников (сейчас врио главы делегации Украины в Минске, — ред.). Скажу честно, мы также разговариваем с первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком. Есть еще пара кандидатов», — сообщил глава государства.

Он добавил, что все перечисленные даже без такого назначения «все равно будут в группе — или советниками, или одними из руководителей направление». Президент уточнил, что назначение состоится в ближайшие дни.


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