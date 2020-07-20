В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия»

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня — все в Донецкой области (включая 21 взрыв).

Наблюдатели ОБСЕ указали в отчете исключительно нарушения режима прекращения огня, зафиксированные непосредственно патрулями Миссии или камерами СММ, а также те случаи, которые Миссия оценивает как учения с боевой стрельбой и контролируемые взрывы.

Также ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в оккупированном Россией селе Переможном в Луганской области.

СММ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.