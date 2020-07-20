» » В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия»

В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия»

Сегодня, 11:36 citynews.net.ua | Напечатать

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня — все в Донецкой области (включая 21 взрыв).

 

Наблюдатели ОБСЕ указали в отчете исключительно нарушения режима прекращения огня, зафиксированные непосредственно патрулями Миссии или камерами СММ, а также те случаи, которые Миссия оценивает как учения с боевой стрельбой и контролируемые взрывы.

Также ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время.
Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в оккупированном Россией селе Переможном в Луганской области.

СММ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

Сегодня, 15:17

В Донецкой области руководитель налоговой вымогала до 1% оборота с предприятия

Сегодня, 14:34

Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 составил почти 4,3 млрд гривень

Сегодня, 12:14

Зеленский хочет назначить Кравчука вместо Кучмы на переговоры в Минске

Сегодня, 11:36

В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия»

Сегодня, 10:47

В Луганской области новый случай COVID-19. В Украине - больше 1000 заболевших

Сегодня, 10:43

С 1 августа увеличиваются штрафы за продажи с нарушениями правил кассовых аппаратов

Вчера, 12:43

В Лисичанске ночью сгорел магазин по ул Жовтневой

Вчера, 11:20

В Луганской области на шахте погиб рабочий

Вчера, 10:56

В Луганской области растет количество заболевших COVID-19

Вчера, 10:51

На КПВВ в Станице Луганской установят точки доступа к интернет и солнечные батареи

27-07-2020, 19:09

В Лисичанске ввели военно-гражданскую администрацию

Новости Украины:

Сегодня, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

Вчера, 12:50

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

27-07-2020, 20:44

В Киеве авария на ТЕЦ - 3 района остались без электричества и троллейбусов

27-07-2020, 14:07

Как малому бизнесу выйти на рынок Европы?

27-07-2020, 10:50

В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

21-07-2020, 11:11

В Луцке захватили заложников

20-07-2020, 16:52

Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

20-07-2020, 16:10

В Черном море стартовали международные учения «Си Бриз»

20-07-2020, 15:09

Киевское «Динамо» уволило Михайличенко с поста главного тренера

20-07-2020, 14:30

С 24 по 30 июля состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня