В Луганской области новый случай COVID-19. В Украине - больше 1000 заболевших

В Луганской области подтвержден новый случай заболевания COVID-19 - положительный тест обнаружен у жителя Беловодского района, заболевшего пневмонией.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 123 человек.

Из них выздоровели - 90; лечатся - 32 (10 - в стационаре, 22 - амбулаторно).

В Украине за 28 июля лабораторно подтверждено 1022 случая COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (271,4) Закарпатской (232) областях и в Киеве (165).

На стационарном лечении находится 4403 человек, из них 99 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 17357 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 508 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.